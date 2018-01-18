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Студенты сельхозтехникума поддержали курсантов летного училища, сняв свой скандальный клип
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курсанты Ульяновского училища, летное училище, клип, Satisfaction (2018) | Фото: rusdialog.ru

Студенты сельскохозяйственного техникума села Рязаново в Ульяновской области поддержали курсантов летного училища, которым грозит отчисление за снятый похабный клип.
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Молодые люди сняли аналогичный клип в общежитии своего учебного заведения и выложили его в Сеть, сообщают "Вести".

На видео видно, как одетые в нижнее белье студенты сельхозтехникума с закрытыми лицами откровенно танцуют в комнатах общежития, местами повторяя сцены из клипа курсантов-летчиков.

Напомним, скандал разразился после того, как в Интернете появился ролик-пародия на известный клип Бенни Бенасси Satisfaction, снятый курсантами Ульяновского летного училища. Молодые люди в нижнем белье, форменных фуражках и сапогах танцевали в общежитии эротический танец.

В ректорате училища такое творчество не одобрили: ректор учебного заведения Сергей Краснов назвал произошедшее из рук вон выходящим случаем и глумлением над отраслью. Он отметил, что пока участники съемок не исключены из училища, проверка по данному факту только началась.

Росавиация создала комиссию, которая займется расследованием инцидента.

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18.01.2018 12:34 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:34 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.01.2018 12:24 Мск
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Ранее 17.01.2018 10:00 Мск
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Студенты сельхозтехникума поддержали курсантов летного училища, сняв свой скандальный клип
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