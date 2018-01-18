Студенты сельхозтехникума поддержали курсантов летного училища, сняв свой скандальный клип

Студенты сельскохозяйственного техникума села Рязаново в Ульяновской области поддержали курсантов летного училища, которым грозит отчисление за снятый похабный клип.

Молодые люди сняли аналогичный клип в общежитии своего учебного заведения и выложили его в Сеть, сообщают "Вести".

На видео видно, как одетые в нижнее белье студенты сельхозтехникума с закрытыми лицами откровенно танцуют в комнатах общежития, местами повторяя сцены из клипа курсантов-летчиков.

Напомним, скандал разразился после того, как в Интернете появился ролик-пародия на известный клип Бенни Бенасси Satisfaction, снятый курсантами Ульяновского летного училища. Молодые люди в нижнем белье, форменных фуражках и сапогах танцевали в общежитии эротический танец.

В ректорате училища такое творчество не одобрили: ректор учебного заведения Сергей Краснов назвал произошедшее из рук вон выходящим случаем и глумлением над отраслью. Он отметил, что пока участники съемок не исключены из училища, проверка по данному факту только началась.

Росавиация создала комиссию, которая займется расследованием инцидента.