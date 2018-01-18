Куйвашев обсудил с Носовым развитие Нижнего Тагила

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Нижнего Тагила Сергей Носов в ходе совещания с участием членов правительства и представителей администрации муниципалитета обсудили планы по развитию второго по величине города Среднего Урала. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В Нижнем Тагиле реализуется ряд серьезных проектов, город встроен в нашу программу "Пятилетка развития". Сегодня я действительно вижу высокие темпы развития муниципалитета. И здесь, безусловно, определяющим фактором стала поддержка президента России Владимира Владимировича Путина, который в 2013 году дал поручения по реализации серьезных проектов", – сказал Евгений Куйвашев.

Сергей Носов подтвердил слова губернатора: в этом году поручениям главы государства по развитию Нижнего Тагила будет пять лет, и все эти годы работа по улучшению социального и экономического положения муниципалитета велась под этим знаком.

"Сегодня мы рассматриваем развитие города в соответствии с "Пятилеткой развития" и с указом президента России о праздновании 300-летия Нижнего Тагила. Я знаю, какую роль сыграли вы в подписании этого указа. Еще раз вам большое спасибо. И еще хочу поблагодарить за ваши усилия, сделавшие возможной реализацию проекта по строительству моста через Нижнетагильский пруд. Об этом много говорили еще при советской власти, но руководитель региона принял такое решение впервые", – обратился Сергей Носов к Евгению Куйвашеву.

Глава города отметил, что проект моста через Нижнетагильский пруд включает комплекс объектов. В настоящее время уже подписан контракт на их проектирование, составлен график выполнения намеченных планов. В феврале городские власти намерены презентовать тагильчанам проект моста и вынести его на общественное обсуждение.

Напомним, в сентябре прошлого года в присутствии губернатора было подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Свердловской области, компанией "Евраз" и администрацией Нижнего Тагила. Документ предполагает реализацию в городе проектов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры. Соглашение дает возможность реализовать важный для города проект – построить путепровод, который свяжет два района Нижнего Тагила.