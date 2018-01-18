По делу об убийстве бизнесмена и его сына в Оренбурге ищут черную "Приору": объявлено вознаграждение в миллион рублей

Полиция просит сообщить любую информацию, которая позволит выйти на след злоумышленников, жестоко убивших бизнесмена и его маленького сына в Оренбурге. Объявлено солидное вознаграждение.

Напомним, 17 января около 9 часов утра во дворе жилых домов №96 и 98 по улице Карагандинской в салоне автомобиля "Тойота Ленд Крузер 200" были найдены трупы 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына. У них обнаружены множественные ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Его ведет первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Оренбургской области.

"Граждан, которые, возможно, стали случайными свидетелями происшествия, просят обратиться в полицию или органы СК. Также сотрудники полиции призывают водителей, которые находились с 7.30 до 8.10 часов 17 января 2018 года в районе улиц Киевской, Карагандинской, Медногорской и Луговой Оренбурга просмотреть записи с видеорегистраторов, и, в случае наличия на записях автомобиля "Лада Приора" черного цвета, обратиться в полицию", - сообщили Накануне.RU в областном управлении МВД.

В ведомстве подчеркнули, что за информацию, которая позволит установить убийц, объявлено вознаграждение в 1 миллион рублей.

"Информацию необходимо сообщать в любое подразделение МВД России, СК, а также по телефонам: (3532) 79-03-91, 34-38-01, 8-999-258-51-46 или 02 (102). Анонимность гарантируется", - заверили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, расследование убийства оренбургского бизнесмена и его сына уже взяли на контроль в Москве по личному распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина.