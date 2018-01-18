В Таиланде россияне отобрали у россиян биткоины на сумму 5,6 млн рублей

На Пхукете неизвестные напали на мужчину и женщину из России и заставили перевести на свой счет биткоины на сумму 100 тысяч долларов (более 5,6 миллиона рублей).

Как утверждают потерпевшие, русскоязычные грабители отняли у них также смартфон и три ноутбука.

27-летний россиянин и его 22-летняя спутница заявили, что подверглись нападению в своей арендуемой квартире 15 января. Преступники - предположительно, россияне - в течение шести часов удерживали потерпевших в помещении, пишет "Лента.ру".

Россиянин утверждает, что видел одного из преступников ранее вблизи здания, где проживает. По данным полиции, за потерпевшими могли следить, зная, что у них на счету имеется криптовалюта.

В прошлом году в Обнинске цыгане продали с рук местному жителю несколько монет под видом биткоинов. Мужчина отдал за них тысячу рублей.