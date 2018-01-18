В Кургане предложили построить второй автовокзал возле здания ГИБДД

В Кургане хотят построить второй автобусный вокзал, по задумке организаторов проекта он будет расположен возле здания областной ГИБДД в Заозерном.

По информации портала "Инициативы Зауралья", потоки транспорта и пассажиров перегружают центральные улицы города - пока единственный автовокзал находится почти в центре Кургана.

"Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области предлагает построить новый автовокзал или автостанцию - это позволит грамотно перераспределить транспортный поток. Таким образом, автобусы в направлении Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и Казахстана будут выезжать из Кургана, не заходя в центр", - отмечается в сообщении.

Сроки возможного строительства пока неизвестны.