Югорчанина обвиняют в смерти двоих людей: сбил пешеходов и скрылся

В Покачи ушло в суд уголовное дело о смерти в аварии двоих югорчан. На скамью подсудимых отправится местный водитель, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В октябре 2017 г. пьяный и "обдолбанный" ехал по улице Таежной в Покачи. Подъезжая к автобусной остановке, он сбил двоих людей. Пешеходы скончались от травм.

После аварии водитель уехал с места происшествия, хотя мог помочь сбитым землякам. До приговора водитель арестован. Дело ушло в суд.