Россияне не знают, что делать с биткоинами, - результаты опроса

Уровень информированности россиян о том, что на самом деле можно делать с криптовалютой "биткоин", невысок. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Как сообщается на сайте ВЦИОМ, более половины опрошенных (56%) заявляют, что знают о биткоинах (однако в подробностях - только 13%), а еще 14% слышали только сам термин. Заметно выше уровень информированности среди представителей самых молодых возрастных групп (75% среди 18-24-летних), жителей Москвы и Санкт-Петербурга (74%), мужчин (71%) и активных интернет-пользователей (66%).

"При этом фактические знания об этой криптовалюте довольно слабые. Так, среди тех, кто знает/слышали о биткоинах, только треть (34%) уверена, что их может приобрести любой желающий (а 16%, к примеру, считают, что они запрещены в России), чуть более четверти (29%) - что их можно не только покупать, но и производить. Несколько лучше респонденты осведомлены по вопросу о возможности приобретения за биткоины товаров и услуг (40% знают, что это возможно), а также о незаконности их обналичивания в нашей стране (44%). Степень защиты биткоинов, по сравнению с обычными деньгами, оценивается неоднозначно: 36% полагают, что цифровую валюту украсть тяжелее, 33% - проще", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

При этом две трети опрошенных россиян, слышавших о них (67%), считают вложение денег в биткоины невыгодной инвестицией, а лишь 9% предполагают, что могли бы приобрести их в будущем. Основная причина нежелания покупать биткоины, по словам самих респондентов, - их слабая осведомленность.

Напомним, недавно Банк России обеспокоился "эффектом виагры" в отношении криптовалют, которые стали платформой для "финансовой пирамиды".