В Воронеже торговцы контрафактными дисками нанесли ущерб правообладателю почти на 2 млн рублей

В Воронеже полицейские пресекли незаконную реализацию контрафактных CD и DVD-дисков.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по области, шесть местных жителей в возрасте от 36 до 63 лет в 2016-2017 годах занимались незаконным приобретением, хранением, перевозкой контрафактных CD и DVD-дисков с целью продажи.

Контрафактная продукция производилась по месту жительства одного из подозреваемых, а затем хранилась на складе в Воронеже.

"В ходе обысков было изъято более 29 тысяч контрафактных дисков. Экспертиза подтвердила, что аудиозаписи и аудио-визуальныме произведения являются нелицензионными", - сообщили в полиции.

По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного компании-правообладателю, составила более 1,8 млн. рублей, что согласно действующему законодательству является особо крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение авторских и смежных прав", нарушителям грозит до шести лет лишения свободы.