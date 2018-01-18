"Не спешите нас хоронить!" Россель и Чернецкий не хотят увековечиться

Накануне православного праздника Крещения митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что можно было бы назвать улицы в уральской столице именами светских людей, ныне здравствующих сенаторов Федерального Собрания РФ - экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя и экс- мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого.

Как ранее сообщало Накануне.RU, эту идею Кирилл озвучил в интервью "Областной газете", комментируя инициативы по переименованию улиц.

"У нас есть два человека, именами которых уже сейчас можно назвать улицы Екатеринбурга: Россель и Чернецкий. Они коренным образом изменили жизнь города. Благодаря их огромной внутренней энергии и силе мы сегодня имеем тот Екатеринбург, который рванул вперед и которым мы гордимся", - заявил митрополит.

Советник Росселя Сергей Чемезов сказал Накануне.RU, что об этом надо спрашивать самих сенаторов. Но, по его мнению, "оба будут против, тем более, есть традиция - не называть именами ныне здравствующих людей улицы, и не надо ее нарушать".

Напомним, что в Екатеринбурге, согласно действующему положению о наименовании улиц, давать название в честь человека можно через пять лет после его кончины, а, например, в Москве присвоить имя известного москвича или гражданина России улице, площади или другому объекту столицы можно лишь через десять лет после его смерти.