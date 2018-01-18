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Рубль отпускают в свободное плавание или отправляют в шторм? Уже в текущем году может быть проведена полная либерализация валютного контроля. Минфин запустил обсуждение отмены всех действующих в РФ валютных ограничений для юридических лиц и граждан. Это сопряжено с рисками для экономики, указывают эксперты: спекулянтам станет еще легче управлять курсом нацвалюты в условиях нестабильности, кроме того фактическое упразднение валютного контроля поспособствует еще большему увеличению оттока капитала из страны.
18.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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Новости
18.01.2018 11:22 Мск (13:22 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
"Сенаторы согласились – с живодерством нужно заканчивать": прошло первое заседание согласительной комиссии по запрету притравки
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притравочные станции (2017) | Фото: vk.com/azj_moscow

Депутаты Госдумы и члены Совета Федераци провели первое заседание согласительной комиссии по законопроекту о запрете контактных притравочных станций. По словам члена комиссии, председателя комитета Госдумы по природным ресурсам Владимира Бурматова, позицию сенаторов удалось приблизить к позиции нижней палаты парламента, однако разногласия еще сохраняются, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Коротко основные итоги. 1. Ситуация небезнадежная. Позицию сенаторов удалось серьезно подвинуть к позиции, заявленной Госдумой. 2. Важно, что члены комиссии от Совфеда согласились с нашим базовым принципом: с живодерством на притравочных станциях нужно заканчивать. 3. Удалось убедить сенаторов, что физический контакт собак с дикими животными, находящимися на притравочных станциях в стесненных условиях (привязанными, прикованными, обездвиженными, закрытыми в ограниченном пространстве, удерживаемыми) - это не притравка, а травля, и действие недопустимое с точки зрения гуманности, как и вырывание у диких животных когтей, клыков, и прочие варварские действия. Это безобразие надо запрещать", - написал Владимир Бурматов у себя в "инстаграмме".

Между тем, разногласия между членами Совфеда и депутатами остаются. Сенаторы категорически против запрета контактной притравки для норных собак: предлагают разрешить контакт хотя бы для щенков. Депутаты Госдумы в свою очередь настаивают на применении европейской практики.

"Мы против любого контакта. Варианты подготовки таких пород без физического контакта есть в десятках развитых стран. Я выступил с предложением использовать этот опыт в России. Вернемся к этому вопросу на следующей неделе. Есть разногласия по ловчим птицам. Считаю, что их можно будет снять в ближайшее время", - добавил Бурматов.

притравочная станция "Новоселки" в Санкт-Петербурге(2017)|Фото: ridgeback-hunter.ru

Заседание согласительной комиссии продолжится на следующей неделе, а пока депутаты Госдумы проконсультируются со специалистами по спорным аргументам, прозвучавшим 16 января, заключил депутат.

Напомним, 26 декабря прошлого года Совфед отклонил принятый в Госдуме законопроект о запрете контактной притравки, аргументируя это защитой охотничьей отрасли. Депутаты созвали согласительную комиссию по доработке документа, однако готовы, в случае, если компромисс не будет найден, голосовать за преодоление вето верхней палаты парламента.

Другие новости по темам: животные, жестокое обращение с животными, законопроект, госдума, издевательство, контактный зоопарк, живодер, притравочные станции
18.01.2018 11:22 Мск | Москва | Анна Смирнова
13:22 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.01.2018 13:12 Мск
Зоозащитники страны выступили за запрет притравочных станций

Ранее 12.01.2018 12:45 Мск
"Кровь животных – на руках 78 сенаторов": Госдума готова преодолеть вето Совета Федерации по закону о запрете притравочных станций

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Ранее 15.12.2017 15:47 Мск
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Ранее 14.12.2017 14:06 Мск
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Ранее 06.12.2017 12:05 Мск
Госдума может запретить притравочные станции до конца этого года








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"Сенаторы согласились – с живодерством нужно заканчивать": прошло первое заседание согласительной комиссии по запрету притравки
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