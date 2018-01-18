"Сенаторы согласились – с живодерством нужно заканчивать": прошло первое заседание согласительной комиссии по запрету притравки

Депутаты Госдумы и члены Совета Федераци провели первое заседание согласительной комиссии по законопроекту о запрете контактных притравочных станций. По словам члена комиссии, председателя комитета Госдумы по природным ресурсам Владимира Бурматова, позицию сенаторов удалось приблизить к позиции нижней палаты парламента, однако разногласия еще сохраняются, передает корреспондент Накануне.RU.

"Коротко основные итоги. 1. Ситуация небезнадежная. Позицию сенаторов удалось серьезно подвинуть к позиции, заявленной Госдумой. 2. Важно, что члены комиссии от Совфеда согласились с нашим базовым принципом: с живодерством на притравочных станциях нужно заканчивать. 3. Удалось убедить сенаторов, что физический контакт собак с дикими животными, находящимися на притравочных станциях в стесненных условиях (привязанными, прикованными, обездвиженными, закрытыми в ограниченном пространстве, удерживаемыми) - это не притравка, а травля, и действие недопустимое с точки зрения гуманности, как и вырывание у диких животных когтей, клыков, и прочие варварские действия. Это безобразие надо запрещать", - написал Владимир Бурматов у себя в "инстаграмме".

Между тем, разногласия между членами Совфеда и депутатами остаются. Сенаторы категорически против запрета контактной притравки для норных собак: предлагают разрешить контакт хотя бы для щенков. Депутаты Госдумы в свою очередь настаивают на применении европейской практики.

"Мы против любого контакта. Варианты подготовки таких пород без физического контакта есть в десятках развитых стран. Я выступил с предложением использовать этот опыт в России. Вернемся к этому вопросу на следующей неделе. Есть разногласия по ловчим птицам. Считаю, что их можно будет снять в ближайшее время", - добавил Бурматов.

Заседание согласительной комиссии продолжится на следующей неделе, а пока депутаты Госдумы проконсультируются со специалистами по спорным аргументам, прозвучавшим 16 января, заключил депутат.

Напомним, 26 декабря прошлого года Совфед отклонил принятый в Госдуме законопроект о запрете контактной притравки, аргументируя это защитой охотничьей отрасли. Депутаты созвали согласительную комиссию по доработке документа, однако готовы, в случае, если компромисс не будет найден, голосовать за преодоление вето верхней палаты парламента.