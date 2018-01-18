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Рубль отпускают в свободное плавание или отправляют в шторм? Уже в текущем году может быть проведена полная либерализация валютного контроля. Минфин запустил обсуждение отмены всех действующих в РФ валютных ограничений для юридических лиц и граждан. Это сопряжено с рисками для экономики, указывают эксперты: спекулянтам станет еще легче управлять курсом нацвалюты в условиях нестабильности, кроме того фактическое упразднение валютного контроля поспособствует еще большему увеличению оттока капитала из страны.
18.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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"Уволенная" Кузнецовой глава пермского центра, где умер изъятый из семьи ребенок, продолжает работать в своей должности
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Анна Кузнецова школа 127 визит в Пермь (2018) | Фото: Уполномоченный по правам ребенка в РФ

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в своем Facebook сообщила о том, что уволена директор добрянского "Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей" Татьяна Индейкина. В эту организацию ранее изъяли из семьи маленького мальчика, который впоследствии умер. Однако в самом учреждении информацию об увольнении директора опровергли, передает корреспондент Накануне.RU.
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"В Пермском крае произошла трагедия. Погиб в больнице маленький ребенок. Он был отобран из семьи, и находился в социальном центре. Кто виноват? Директор центра, где он находился, уволена. Но кто-то должен понести ответственность и за гибель, и за причины, по которым он оказался в приюте. Сейчас работает Следственный комитет, ждём завершения расследования. Мы на связи с регионом", - отметила омбудсмен.

Накануне.RU связалось с центром и выяснило, что назначенная несколько месяцев назад директор по-прежнему возглавляет организацию.

"Нашим директором является Татьяна Индейкина. Она назначена 18 ноября 2017 г.", - сообщили в центре.

Напомним, трёхлетний пермяк умер в детской краевой больнице столицы региона 16 декабря. В начале августа его изъяли из семьи вместе с братом и сестрой. Сначала он жил в добрянском "Центре помощи детям", после – в семейно-воспитательной группе. 11 декабря ребенку стало плохо после падения. Его привезли в реанимацию, где через несколько дней он умер.

"Мальчик скончался от тяжелого инфекционного осложнения – остеомиелита. Все специалисты краевой детской больницы говорят, что такого спонтанного остеомиелита они не видели несколько десятилетий. Сейчас специалисты разбираются, почему это произошло, и можно ли было предотвратить такую ситуацию", - рассказал ранее журналистам министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев.

Председатель комиссии Совета Федерации по реформированию Семейного кодекса Елена Мизулина обратится к Генеральному прокурору Юрию Чайке. Она потребует от главы надзорного ведомства взять на особый контроль расследование гибели изъятого из семьи мальчика в Перми.

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18.01.2018 11:23 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
13:23 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.12.2017 13:35 Мск
Мизулина потребует от Чайки взять на особый контроль расследование смерти изъятого из семьи трехлетнего пермяка








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"Уволенная" Кузнецовой глава пермского центра, где умер изъятый из семьи ребенок, продолжает работать в своей должности
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