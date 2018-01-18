"Уволенная" Кузнецовой глава пермского центра, где умер изъятый из семьи ребенок, продолжает работать в своей должности

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в своем Facebook сообщила о том, что уволена директор добрянского "Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей" Татьяна Индейкина. В эту организацию ранее изъяли из семьи маленького мальчика, который впоследствии умер. Однако в самом учреждении информацию об увольнении директора опровергли, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Пермском крае произошла трагедия. Погиб в больнице маленький ребенок. Он был отобран из семьи, и находился в социальном центре. Кто виноват? Директор центра, где он находился, уволена. Но кто-то должен понести ответственность и за гибель, и за причины, по которым он оказался в приюте. Сейчас работает Следственный комитет, ждём завершения расследования. Мы на связи с регионом", - отметила омбудсмен.

Накануне.RU связалось с центром и выяснило, что назначенная несколько месяцев назад директор по-прежнему возглавляет организацию.

"Нашим директором является Татьяна Индейкина. Она назначена 18 ноября 2017 г.", - сообщили в центре.

Напомним, трёхлетний пермяк умер в детской краевой больнице столицы региона 16 декабря. В начале августа его изъяли из семьи вместе с братом и сестрой. Сначала он жил в добрянском "Центре помощи детям", после – в семейно-воспитательной группе. 11 декабря ребенку стало плохо после падения. Его привезли в реанимацию, где через несколько дней он умер.

"Мальчик скончался от тяжелого инфекционного осложнения – остеомиелита. Все специалисты краевой детской больницы говорят, что такого спонтанного остеомиелита они не видели несколько десятилетий. Сейчас специалисты разбираются, почему это произошло, и можно ли было предотвратить такую ситуацию", - рассказал ранее журналистам министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев.

Председатель комиссии Совета Федерации по реформированию Семейного кодекса Елена Мизулина обратится к Генеральному прокурору Юрию Чайке. Она потребует от главы надзорного ведомства взять на особый контроль расследование гибели изъятого из семьи мальчика в Перми.