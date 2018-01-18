Суд приостановил деятельность челябинского предприятие из-за нарушений экологических требований

В Челябинске суд приостановил деятельность ООО "Техно Проф" в связи с нарушением экологических требований. Предприятие обязали произвести инвентаризацию стационарных источников и выбросов вредных веществ в атмосферу, разработать и утвердить проект нормативов предельно допустимых выбросов, а также получить разрешение на выбросы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

В ходе проверки было установлено, что предприятие занимается изготовлением паронита. Котельная работает на угле, выбросы от нее производятся напрямую в атмосферу. При этом компания не смогла предоставить ни разрешений, ни нормативных документов на выброс загрязняющих веществ.

Суд принял решение о запрете эксплуатации объектов путем приостановления их работы. В частности, остановлены четыре смесительных узла каландровой линии, два каландра, модульная котельная установка.

Приставы опечатали агрегаты и котельную. Снова запустить производство собственник сможет только после исполнения требований прокурора и решения ссуда об отмене обеспечительных мер.