Депутаты Краснокамска единогласно поддержали объединение в городской округ

Депутаты городской думы Краснокамска на сегодняшнем заседании поддержали инициативу об объединении в городской округ, сообщила Накануне.RU депутат думы Галина Коротких.

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Инициативу поддержали 20 из 20 народных избранников. Отметим, что ранее среди парламентариев были те, кто выступал против объединения.

"Инициатива о создании городского округа была поддержана единогласно. Видимо в результате проведенной разъяснительной работы, публичных слушаний часть депутатов была убеждена населением города в необходимости ликвидации многовластия в районе", - сообщила депутат.

Теперь аналогичное обсуждение проведет земское собрание Краснокамского района. В случае положительного решения думы и земсобрания, вопрос перейдет на рассмотрение в заксобрание Пермского края.

Как сообщало Накануне.RU, вопрос объединения муниципалитетов ранее обсуждался между главой региона Максимом Решетниковым, главой Краснокамского района Виктором Соколовым и председателем районного земсобрания Григорием Никитиным. Согласно проведенному соцопросу 65% краснокамцев выступают за создание городского округа.

Максим Решетников отметил, что в случае положительного решения жителей об объединении территорий, краевые власти окажут необходимое содействие. При этом губернатор уточнил, что объединение территорий не отразится на объеме финансирования.

Ранее депутаты Гремячинского, Кизеловского и Чайковского городских поселений также одобрили процесс объединения города и района.