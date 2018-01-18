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18.01.2018
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
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18.01.2018
экспертное мнение ;
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Пермские депутаты отказались от рассмотрения вопроса по пермской школе №127 на ближайшем заседании
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Пермская городская дума, дума Перми (2015) | Фото: gorodperm.ru

Депутаты Пермской городской думы отказались от рассмотрения вопроса безопасности детей на ближайшем заседании местного парламента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы.

По мнению председателя гордумы Юрия Уткина, выносить вопрос на ближайшее заседание преждевременно и необходимо дождаться результатов проверки.

"На сегодняшний день первый этап работы завершен. Министр образования Российской Федерации Ольга Васильева положительно оценила его результаты. Второй этап работы – системная оценка произошедшего. По поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева создана рабочая группа, которая будет анализировать ситуацию. Именно поэтому считаю преждевременным выносить вопрос на ближайшее пленарное заседание думы. Первые проверки по линии безопасности уже проводятся, идет анализ действий комиссий по делам несовершеннолетних, проверяются частные охранные предприятия. Задействованы все уровни власти, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. И по результатам мы сможем выйти в формат принятия системных решений", - отметил председатель Пермской городской думы Юрий Уткин.

Первый заместитель председателя городской думы Дмитрий Малютин заявил, что депутатский корпус готов участвовать в выработке мер, направленных на предотвращение подобных ЧП. По итогам работы следственных органов и ведомственных проверок парламентарии получат все факты и компетентное мнение экспертов и уже на их основе принимать решения.

Напомним, школа №127, в которой 15 января в результате нападения пострадали дети, сегодня возобновила работу. Меры безопасности усилены: в частности, сменилось охранное предприятие. Контракт заключен на один месяц, после чего новый поставщик услуг будет определен через аукцион.



Развитие сюжета: Ранее 18.01.2018 13:25 Мск
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18.01.2018 11:41 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
13:41 Екб


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Пермские депутаты отказались от рассмотрения вопроса по пермской школе №127 на ближайшем заседании
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