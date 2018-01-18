"Лжи и некомпетентности": Песков рассказал, чего Путин не любит больше всего

Президент России Владимир Путин больше всего на свете не любит ложь и некомпетентность. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Заявление прозвучало в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", которая выйдет в эфир на телеканале "Россия 1". Однако фрагмент ведущая уже опубликовала на своей странице в Instagram.

"Лжи и некомпетентности", - заявил Песков, отвечая на вопрос, чего больше всего не любит Путин.

"Снять программу с Дмитрием Песковым, учитывая его бешеный график, было очень тяжело. Но мы это сделали!", - отметила ведущая, уточнив, что программа выйдет в эфир в воскресенье поздно вечером.

Напомним, ранее Песков заявлял, что Владимир Путин абсолютно здоров и "может дать фору многим".