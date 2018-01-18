На "Иннопром-2018" поступили первые заявки от иностранных компаний

Первые заявки на участие в "Иннопроме-2018" поступают от зарубежных партнеров Свердловской области. Речь идет о компаниях из Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Индии, Италии, Чехии, Кореи и Японии. Они уже подтвердили свой интерес к участию в работе выставки. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева областное министерство международных и внешнеэкономических связей совместно с зарубежными коллегами, а также бизнес-объединениями Среднего Урала приступило к формированию региональной программы предстоящего "Иннопрома". На площадке выставки пройдут официальные переговоры, заседания совместных межправительственных рабочих групп, состоятся бизнес-встречи в формате В2В, гуманитарные акции.

Кроме того, в свете предстоящего партнерства выставки с Республикой Кореей, стартовал диалог региона с потенциальными южнокорейскими участниками. В рамках встречи на площадке Уральской торгово-промышленной палаты представители руководства корейского города Соннам заявили о формировании масштабной деловой делегации на "Иннопром".

"Мы приехали заранее, поскольку наслышаны об "Иннопроме" и хотим расширять сотрудничество с вашей областью, масштаб деятельности которой нас приятно удивил. На Урале есть машиностроительные и другие крупные предприятия, которые могут осуществлять и серьезные инвестиционные проекты. Нам бы хотелось поближе познакомиться с вашей промышленностью, чтобы рассмотреть вопрос о развитии здесь совместных производств. Для продолжения диалога мы готовы принять вашу делегацию у себя", – сказал директор департамента по поддержке бизнеса южнокорейского муниципалитета Сонлиб Сон.

Он также предложил президенту УТПП Андрею Беседину рассмотреть список компаний, которые могли бы представить Республику Корею на выставке и были бы интересны российским партнерам. Такая система работы традиционно практикуется при подготовке к выставке и, по словам главы палаты, является универсальной.

"Я уверен, что сама подготовка к выставке даст мощный импульс развитию межрегионального партнерства с Кореей. Безусловно, мы будем рады поработать и с нашими традиционными зарубежными коллегами из Белоруссии, Чехии, в том числе Южночешского края, Италии, других стран и их регионов. Мы готовы в сотрудничестве с правительством области сделать все возможное, чтобы участие иностранных предпринимателей в деловой части выставки было максимально результативным для обеих сторон", – прокомментировал он предстоящие задачи.

Напомним, приглашения на выставку за подписью губернатора были направлены в адрес зарубежных посольств в России, крупных бизнес-объединений, руководителей государств, с которыми Средний Урал имеет соглашения о сотрудничестве на уровне правительств, глав регионов-партнеров Свердловской области.

Иннопром-2018 пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Организатор мероприятия – Минпромторг России. Главная тема – цифровое производство. Страной-партнером выступит Республика Корея.