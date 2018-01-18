СМИ сообщают о возможном поджоге автобуса, сгоревшего на трассе в Казахстане

Сгоревший в Актюбинской области Казахстана автобус с гражданами Узбекистана могли поджечь.

"Сообщается, что возгорание могло стать результатом намеренного поджога", - пишет "Московский комсомолец".

При этом в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана пока не комментируют причины возгорания автобуса.

"Мы не рассматриваем пока никакие версии. Никаких комментариев по этому поводу пока нет", - сказал "Интерфаксу" официальный представитель КЧС Руслан Иманкулов, отвечая на вопрос, могли ли причиной возгорания автобуса стать поджог или взрыв.

По его словам, согласно предварительной информации, автобус следовал в Россию.

Напомним, сегодня в Актюбинской области Казахстана на шоссе Самара - Шымкент сгорел пассажирский автобус марки "Икарус". В салоне находились 55 пассажиров и два водителя, лишь пяти из них удалось спастись. По предварительным данным, все погибшие являются гражданами Узбекистана.