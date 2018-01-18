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"Вдох глубокий, три-четыре!" В каких купелях можно "смыть грехи" на Среднем Урале
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ВИЗ, прорубь, подготовка, крещение, купель (2018) | Фото: Накануне.RU

С 18 на 19 января православные отмечают Крещение. Считается, что именно в эти морозные дни священная вода может смыть все грехи. Достаточно лишь окунуться в одну из прорубей, которые заранее проверяют сотрудники МЧС, а служители Церкви - освящают. Накануне.RU расскажет, как проходит подготовка купелей на Среднем Урале, где можно окунуться, и даст советы, как при этом не заболеть.

Для организации купелей сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Свердловской области провели техническое освидетельствование 35 купелей, проверки завершатся уже сегодня.

Всё начинается с проверки толщины льда. Сотрудники МЧС проводят замеры, проверяют наличие ограждений, 2-х лестничных спусков и короба внутри купели, чтобы человека не унесло течением. Глубина не должна превышать 1,2-1,8 м. В зависимости от толщины льда, на водоеме производят расчет - сколько человек может находиться рядом с прорубью.

ВИЗ, прорубь, подготовка, крещение, проверка льда, бур, МЧС(2018)|Фото: Накануне.RU

По словам начальника Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Свердловской области Алексея Климова, средняя толщина льда на водоемах Свердловской области составляет 50 см. Это значит, что рядом с местом купания могут находиться не более 30 человек. Контроль будут осуществлять сотрудники МЧС и полиции.

ВИЗ, прорубь, подготовка, крещение, проверка льда, бур, МЧС(2018)|Фото: Накануне.RU

После проверки лед начинают подготавливать: очищают место для будущей купели, проводят замеры и начинают пилить.

ВИЗ, прорубь, подготовка, крещение, снег(2018)|Фото: Накануне.RU

ВИЗ, прорубь, подготовка, крещение, лед(2018)|Фото: Накануне.RU

ВИЗ, прорубь, подготовка, крещение, лед(2018)|Фото: Накануне.RU

ВИЗ, прорубь, подготовка, крещение, лед(2018)|Фото: Накануне.RU

ВИЗ, прорубь, подготовка, крещение, купель(2018)|Фото: Накануне.RU

Именно так выглядит короб, который защитит человека от течения

Всего в Свердловской области будет организовано 152 купели, 26 из них в Екатеринбурге. Екатеринбургская епархия составила список мест, купели в которых будут освящены и безопасны:

- Храм апостолов Петра и Павла в поселке Малый Исток (Екатеринбург, пос. Малый исток, ул. Реактивная, 60 А). Купель будет оборудована на водоеме поселка.

- Храм преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца в поселке Большой Исток (Сысертский район, пос. Большой Исток, ул. Ленина, 119 А). Купель будет оборудована на пруду в пос. Большой Исток.

- Храм святителя Николая в поселке Исток (Екатеринбург, пос. Исток, ул. Механизаторов 12 А). Будет оборудована купель на озере Огородном в пос. Исток.

- Храм во имя святого равноапостольного великого князя Владимира (г. Екатеринбург, мкр. Европейский, ул. Чкалова, 244). Купель будет оборудована на искусственном водоеме, ул. Двинская 24 А.

- Храм Святой Троицы на Шарташе (г. Екатеринбург, пос. Шарташ, ул. Проезжая, 112). Купель будет оборудована на оз. Шарташ.

- Храм Воскресения Христова в поселке Северка (г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Стрелочников, 4). Купель будет оборудована на карьерном водоеме пос. Северка.

- Храм Рождества Христова на Уралмаше (г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 4 А). Купель будет оборудована на водоеме Калиновские разрезы.

- Храм "Большой Златоуст" (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 17 А). Купель в палатках с раздевалкой будет оборудована возле храма.

- Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Академическом (г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 61). Купель в виде бассейна установят рядом с храмом, здесь разместятся и палатки для переодевания.

- Храм во имя Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе (г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65). Будут оборудованы три проруби с раздевалками на Верх-Исетском пруду, рядом с лодочной станцией.

- Храм Целителя Пантелеимона г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 8-й км, ул. Лучевая, 35. Искусственная купель будет оборудована на территории церковного двора храма.

- Отель "Рамада" (г. Екатеринбург, 10 км автодороги Екатеринбург – Кольцово). Купель с палатками для переодевания будет оборудована на водоёме около отеля.

Медики Екатеринбурга выступили с обращением к жителям, чтобы те внимательно отнеслись к своему здоровью и проконсультировались с врачом перед обрядом купания в ледяной проруби.

Купание в ледяной воде строго противопоказано беременным, а также людям, страдающим сахарным диабетом, гипертонией, аритмией, гинекологическими заболеваниями, хроническими заболеваниями и вегето-сосудистой дистонией.

"Тем, кто собирается искупаться, лучше основательно подготовиться и обязательно взять собой большое махровое полотенце для того, чтобы после купания полностью завернуться, шлепанцы для того, чтобы дойти в них до проруби, не обморозив ноги и не переохладившись еще до купания, одежду, которая легко одевается, термос с горячим чаем", - сообщили Накануне.RU в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга.

Во время купания необходимо соблюдать следующие правила:

  • Не нужно сразу лезть в прорубь. Следует несколько минут побыть на воздухе и размяться.
  • Ни в коем случае не следует пить в этот день алкогольные напитки.
  • Находиться в воде следует не более 2 минут. Лучше всего 60 секунд.
  • За несколько дней до купания следует посетить врача на предмет противопоказаний.
  • Обязательно хорошо подкрепитесь. Это обеспечит вас дополнительным теплом.

Отметим, что в случае ухудшения самочувствия после купания в проруби, необходимо обратиться за медицинской помощью. Рядом с купелью на каждом месте будет работать скорая помощь, МЧС и полиция.

Екатеринбург, ВИЗ, яхт-клуб, корабли(2018)|Фото: Накануне.RU

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18.01.2018 11:29 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
13:29 Екб


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"Вдох глубокий, три-четыре!" В каких купелях можно "смыть грехи" на Среднем Урале
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