Свердловский арбитраж прекратил производство по делу о банкротстве "Фарфора Сысерти"

Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по делу о банкротстве "Фарфора Сысерти". Об этом сообщается в картотеке дел суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение о прекращение производства по делу было принято сегодня.

Напомним, иск в суд был подан 9 июня прошлого года Верх-Исетской налоговой. Сумма долга составляла более 71,4 млн руб. Уже в августе суд начал "затягиваться". Как следует из материалов дела, "Фарфор Сысерти" ходатайствовал об отложении рассмотрения дела. А в сентябре стало известно, что предприятие и налоговая намерены урегулировать спор мирным путем. В суд были представлены сведения о частичном погашении задолженности. Уполномоченный орган факт частичного погашения долга подтвердил и поддержал ходатайство об отложении рассмотрения иска.

Ситуация повторилась уже в ноябре. В суд были представлены платежные документы, "Фарфор Сысерти" вновь ходатайствовал об отложении рассмотрения дела, поскольку ведется погашение долга.

По всей вероятности, в настоящее время спор предприятия и налоговой урегулирован и долг погашен.

Напомним, в предбанкротном состоянии предприятие находилось некоторое время назад. Позже областные власти заявили о старте "перезагрузки" предприятия. Было анонсировано коренное техперевооружение завода.