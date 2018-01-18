Спортсмены из КНДР будут соревноваться в четырех видах на Олимпийских играх в Южной Корее

Спортсмены из КНДР будут соревноваться в четырех видах на Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявил глава оргкомитета Игр Ли Хи Бом.

По его словам, КНДР направит на ОИ-2018 спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по фигурному катанию, горнолыжному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею. Он также уточнил, что соглашение было достигнуто в ходе рабочих переговоров между представителями КНДР и Южной Кореи в среду.

При этом Ли Хи Бом не назвал точное число северокорейских атлетов-участников Игр, заявив, что окончательное решение по этому вопросу объявит Международный олимпийский комитет, сообщает Р-Спорт.

Напомним, о том, что КНДР планирует отправить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры, в новогоднем обращении заявил лидер страны Ким Чен Ын.