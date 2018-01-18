В Екатеринбурге крупная коммунальная авария: из-под земли валит пар

В Екатеринбурге на ВИЗе произошла крупная коммунальная авария. По сообщениям очевидцев, из-под земли валит густой пар. На месте работают аварийные бригады.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, повреждение произошло на трубопроводе диаметром 500 мм. В настоящее время на месте ремонтные работы ведут две оперативные бригады, задействовано пять единиц специальной техники.

Горячее водоснабжение организовано по обратному трубопроводу, отопление - по затухающей схеме. В зону снижения параметров попали потребители в районе улиц: Крауля, Ключевская, Металлургов, Викулова, Заводская, Уральских рабочих, Крылова и Токарей.

"Заявка на проведение работ подана до 23.00, но специалисты ЕТК приложат максимум усилий для досрочного окончания работ, после чего теплоснабжение и горячее водоснабжение будут обеспечиваться по обычной схеме", - уточнили в компании.