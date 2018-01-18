Граждане Узбекистана погибли в загоревшемся автобусе в Казахстане

Погибшие в загоревшемся автобусе на трассе в Актюбинской области Казахстана - граждане Узбекистана, сообщили Накануне.RU в в Комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД республики.

"Со слов водителя, в автобусе находилось 57 пассажиров - граждане Республики Узбекистан, пятеро человек самостоятельно выбрались из горящего автобуса, 52 человека погибли", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пассажиров в автобусе было 55, еще двое - водители.

Двум пострадавшим с ожогами кистей рук медиками трассового пункта Центра медицины катастроф была оказана необходимая медицинская помощь.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям организован оперативный штаб под руководством заместителя акима области.

Как сообщало Накануне.RU, "Икарус" загорелся утром 18 января в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км автодороги "Самара-Шымкент", в 10 км от поселка Калыбай.