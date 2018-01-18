В Воронежской области в 2018 году увеличено финансирование бесплатной медицины

В 2018 году в Воронежской области увеличено финансирование бесплатной медицины. Отмечается, что рост финансирования связан с запланированным увеличением зарплат медицинских работников.

"Правительство области утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания жителям региона медицинской помощи в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона.

Так, медицинские учреждения получат 32,5 млрд рублей из областного бюджета и средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Это на 5,5 млрд рублей больше, чем в 2017 году (27 млрд рублей).

Расходы на одного человека составят более 14 тысяч рублей. Сумма была рассчитана, исходя из того, что полисы обязательного медицинского страхования имеют 2,3 млн жителей Воронежской области.

Ранее аналитики отмечали, что зарплата медработников в России растет. В октябре 2017 года средняя зарплата составила 35,5 тыс. руб. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самый высокий рост зафиксирован в Чебоксарах - на 70,9%, в Томске - на 64,2%, в Пензе - на 63,5%