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Рубль отпускают в свободное плавание или отправляют в шторм? Уже в текущем году может быть проведена полная либерализация валютного контроля. Минфин запустил обсуждение отмены всех действующих в РФ валютных ограничений для юридических лиц и граждан. Это сопряжено с рисками для экономики, указывают эксперты: спекулянтам станет еще легче управлять курсом нацвалюты в условиях нестабильности, кроме того фактическое упразднение валютного контроля поспособствует еще большему увеличению оттока капитала из страны.
18.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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В Воронежской области в 2018 году увеличено финансирование бесплатной медицины
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врач, доктор, маска (2016) | Фото: vladnews.ru

В 2018 году в Воронежской области увеличено финансирование бесплатной медицины. Отмечается, что рост финансирования связан с запланированным увеличением зарплат медицинских работников.
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"Правительство области утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания жителям региона медицинской помощи в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона.

Так, медицинские учреждения получат 32,5 млрд рублей из областного бюджета и средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Это на 5,5 млрд рублей больше, чем в 2017 году (27 млрд рублей).

Расходы на одного человека составят более 14 тысяч рублей. Сумма была рассчитана, исходя из того, что полисы обязательного медицинского страхования имеют 2,3 млн жителей Воронежской области.

Ранее аналитики отмечали, что зарплата медработников в России растет. В октябре 2017 года средняя зарплата составила 35,5 тыс. руб. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самый высокий рост зафиксирован в Чебоксарах - на 70,9%, в Томске - на 64,2%, в Пензе - на 63,5%

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18.01.2018 10:18 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:18 Екб


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В Воронежской области в 2018 году увеличено финансирование бесплатной медицины
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