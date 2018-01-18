В Свердловской области завершена реконструкция крупного центра электропитания

Специалисты Серовских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" завершили реконструкцию подстанции 110/10 кВ "Гари" на севере Среднего Урала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергокомпании.

Энергетики заменили ключевое оборудование центра питания: разрядники 110/10 кВ, трансформаторы напряжения 10 кВ, трансформаторы тока на вводах 10 кВ, контрольный кабель, осуществили перенос шкафа аккумуляторной из комплектного распределительного устройства 6 кВ во вновь построенное здание.

Сообщается, что реконструкция энергообъекта направлена на повышение надежности электроснабжения населения и социально-значимых объектов Гаринского городского округа. Объем финансовых вложений энергокомпании на эти цели составил более 3 млн руб.