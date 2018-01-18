Массовое отравление учеников в свердловской школе вылилось в уголовное дело

Массовое отравление школьников в Асбесте вылилось в уголовное дело. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Напомним, ЧП произошло в школе №24, где в период с 11 по 17 января у учеников 5-11 классов были выявлены признаки кишечной инфекции. По данным городской больницы №1 из обратившихся 24 учащихся семь детей госпитализированы, у них выявлена аденовирусная и ротовирусная инфекция.

В настоящее время прокуратура проводит в школе проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания несовершеннолетних.

Свое расследование инцидента также ведут свердловские санврачи. Специалистами областного управления Роспотребнадзора из пищеблока изъяты пробы пищи, воды и дезинфицирующих средств, в настоящее время проводится исследование.