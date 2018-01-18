Городские власти рекомендовали пермской школе сменить охранное предприятие

Пермская школа №127, в которой 15 января произошло нападение на учеников, сменила охранное предприятие. С сегодняшнего дня отвечать за безопасность учеников будет компания "Цербер".

Как сообщил корреспонденту Накануне.RU представитель компании, договор был заключен по рекомендации руководства города.

"С сегодняшнего дня, с 7.00 мы выставили пост физической охраны, на которую у нас заступают наиболее подготовленные люди из группы немедленного реагирования. Договор со школой заключен, но правда, только на один месяц, поскольку сейчас мы вынуждены предоставлять и закупать услуги охраны только через 44 федеральный закон. Система государственных закупок выстроилась таким образом, что кто заявил меньшую сумму, тот и получил право на оказание услуги. Наша компания работает качественно и, к сожалению, иногда даже начальная сумма контракта, которая там выставляется, уже меньше той суммы, за которую мы готовы оказывать данные услуги.Люди должны получать заработную плату. К примеру, охрана компании, которая стояла до нас получала 75 руб. в час. Нашему охраннику мы должны платить не менее 100 руб. в час. Поэтому договор заключен только на месяц. Мы помогаем школе, проводим ревизию и через месяц они выставляются на конкурс", - сообщил представитель компании.

Отметим, что сотрудники "Цербер" также выехали на место происшествия 15 января. Дело в том, что данная компания оказывает охранные услуги ТЦ "Кит", который находится напротив школы. После того, как началась драка, нескольким ученикам удалось вырваться из школы. они прибежали в торговый центр, охранник нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего группа немедленного реагирования прибыла на вызов и получив команду выдвинуться к школе оказалась на месте одновременно с полицией.

Напомним, до инцидента школу охраняло предприятие "Аякс-Безопасность". По информации охраны, их сотрудники действовали в соответствии с должностными инструкциями.