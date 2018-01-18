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Рубль отпускают в свободное плавание или отправляют в шторм? Уже в текущем году может быть проведена полная либерализация валютного контроля. Минфин запустил обсуждение отмены всех действующих в РФ валютных ограничений для юридических лиц и граждан. Это сопряжено с рисками для экономики, указывают эксперты: спекулянтам станет еще легче управлять курсом нацвалюты в условиях нестабильности, кроме того фактическое упразднение валютного контроля поспособствует еще большему увеличению оттока капитала из страны.
18.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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На УВЗ руководство напрямую говорит с профсоюзами
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Уралвагонзавод, УВЗ (2017) | Фото: УВЗ

На "Уралвагонзаводе" вернулись к практике прямого общения с профсоюзными организациями корпорации. Накануне председатели первичных профсоюзных организаций предприятий корпорации провели первую встречу в Москве. Событие состоялось после длительного перерыва: в последний раз представители профсоюзных организаций собирались десять лет назад - в 2008 году. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, на встрече был избран новый состав совета профбоссов.

В корпорации Накануне.RU рассказали, что руководители профсоюзных организаций приехали из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Челябинска, Омска, Рубцовска, Нижнего Новгорода и Башкортостана. А сама встреча стала реальной возможностью в окружении коллег обсудить вопросы напрямую с генеральным директором корпорации Александром Потаповым.

УВЗ(2018)|

Были подведены итоги работы в прошлом году, определены задачи, стоящие перед коллективами предприятий в 2018 году.

В корпорации особо отмечают - несмотря на возможное усиление санкционного режима, работа УВЗ будет продолжена по всем направлениям, в том числе по исполнению гособоронзаказа, обеспечению гражданской составляющей, реализации социальных проектов и других.

Совещание проводил Андрей Чекменев - председатель ключевой на протяжении десятилетий для корпорации профсоюзной организацией "РОСПРОФПРОМ". Он выступил с докладом о работе организации на местах по выполнению положений отраслевого соглашения на 2017-2019 годы и действующих коллективных договоров. Отметил, что такие встречи чрезвычайно полезны для обмена мнениями и для того, чтобы руководство корпорации смогло услышать каждого: "Мы с вами можем понять, как сработали наши предприятия, в какую сторону мы движемся, что нужно делать для того, чтобы работать с коллективами".

Чекменев считает, что необходимо выстроить систему регулярных встреч и на площадках предприятий корпорации. Кроме того, он предложил структурировать совет и избрать его председателя. Чекменев также заявил: "Встреча очень важна и полезна. Те проблемы, которые сегодня есть в трудовых коллективах, можно обсудить в тесном контакте с председателями других предприятий и руководством. Вместе мы сможем выстроить новую систему защиты интересов членов профсоюза, людей труда".

УВЗ(2018)|

Профсоюзные лидеры, естественно, подняли на совещании актуальные темы, которые волнуют трудовые коллективы предприятий корпорации - подготовка и удержание перспективных кадров, улучшение исследовательской базы, нормирование и охрана труда, социальное партнерство и многое другое. Руководители корпорации и профсоюза Александр Потапов и Андрей Чекменев ответили на вопросы, интересующие председателей первичных профсоюзных организаций.

УВЗ(2018)|

В ходе совещания было проведено заседание совета председателей первичных профсоюзных организаций, действующих на предприятиях и в организациях холдинга. Совет председателей подтвердил полномочия председателя совета Евгения Лутохина – председателя ОО ППО "Уралвагонзавод".

УВЗ(2018)|

Накануне.RU обратилось за комментарием по прошедшей встрече к советнику генерального директора по корпоративным коммуникация АО НПК "Уралвагонзавод" Дмитрию Калениченко. Наше предположение о том, что состоявшийся диалог руководства корпорации с профлидерами стал следствием активных действий рабочих в судах, Калениченко опроверг:" Корпорация вошла в «Ростех», такая открытая беседа должна была состояться и состоялась. С приходом Александра Потапова, как вы помните, первые встречи прошли на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле и сразу дали результат: наладился прямой контакт, лидеры ячеек могли ставить вопросы, которые реально волнуют заводчан. Кроме того, сам факт вступления Александра Валерьевича в профсоюз был живо воспринят и продемонстрировал движение новой администрации навстречу. А тут в Москве удалось собрать в одном месте и поговорить сразу с профсоюзами многих предприятий корпорации".

УВЗ(2018)|

Вопрос о том - не связана идея проведения встречи с предстоящими президентскими выборами и не обсуждались ли там вопросы предстоящего голосования, Дмитрий Калениченко прокомментировал лаконично: " Я понимаю, что вы ожидаете услышать, но, никто не призывал голосовать за какого-либо кандидата!"

Что касается санкционных перспектив, не вызовет ли это ухудшения положения корпорации и ее сотрудников , советник генерального директора по корпоративным коммуникация АО НПК "Уралвагонзавод" заявил :"У корпорации есть долгосрочные контракты - и фактически этим всё сказано!"

Другие новости по темам: Уралвагонзавод, профсоюзные организации, Александр Потапов, Андрей Чекменев, Евгений Лутохин
18.01.2018 18:03 Мск | Нижний Тагил | Давыдов Денис
20:03 Екб


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На УВЗ руководство напрямую говорит с профсоюзами
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