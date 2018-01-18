Тиллерсон объявил, что Россия срывает санкции, наложенные ООН на Северную Корею

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия срывает реализацию некоторых санкций, наложенных ООН на Северную Корею.

"Для нас очевидно, что они (русские) выполняют требования не всех санкций, есть также свидетельства, что реализацию некоторых санкций они срывают", - заявил он журналистам.

Как сообщает "Интерфакс", американский госсекретарь пояснил, что это, в первую очередь, касается ограничений на поставки КНДР нефти, а также "потенциально некоторых других сфер", но не конкретизировал, каких именно.

Напомним, ранее Тиллерсон опроверг мнение о том, что политика США и Южной Кореи в отношении КНДР не совпадает. По его словам, разногласий у сторон нет, а "кампания максимального давления" является верной стратегией.