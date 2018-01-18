Тиллерсон объявил, что Россия срывает санкции, наложенные ООН на Северную Корею

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия срывает реализацию некоторых санкций, наложенных ООН на Северную Корею.
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"Для нас очевидно, что они (русские) выполняют требования не всех санкций, есть также свидетельства, что реализацию некоторых санкций они срывают", - заявил он журналистам.
Как сообщает "Интерфакс", американский госсекретарь пояснил, что это, в первую очередь, касается ограничений на поставки КНДР нефти, а также "потенциально некоторых других сфер", но не конкретизировал, каких именно.
Напомним, ранее Тиллерсон опроверг мнение о том, что политика США и Южной Кореи в отношении КНДР не совпадает. По его словам, разногласий у сторон нет, а "кампания максимального давления" является верной стратегией.