Гроховский: "Сила взрыва пролетевшего в США болида в тысячу раз меньше, чем у челябинского"

Профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский считает, что болид, пролетевший над Детройтом в США, имеет мощность взрыва меньше, чем в 2013 году показал челябинский метеорит. Исследования американских коллег ученые университета обсудят на Метеоритном съезде. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УрФУ.

"Да, это был болид. О метеорите пока говорить рано — американские коллеги вещество еще не нашли. На видео видно, что небесное тело несравнимо с челябинским болидом, мощность примерно в тысячу раз меньше. Для сравнения - мощность подобного явления, наблюдавшегося на Рождество в районе Набережных Челнов, оценена в 5 тыс. раз слабее челябинского события, которому скоро юбилей - пять лет. Для нас полет, зафиксированный в Детройте - рядовое событие, в России часто подобное происходит, работы хватает, поэтому пока подключаться не планируем", - рассказал профессор Гроховский.

Он отметил, что ученые США сами определят мощность по системе инфразвуковой регистрации. Количество метеоритчиков превосходит российских специалистов в этом деле, поэтому они сами без труда установят, большое было тело или нет, рассчитают траекторию полета.

"Будем надеяться, что коллеги найдут метеорит, а мы с ними пообщаемся на эту тему во время Метеоритного съезда в Москве. Организатором выступает как раз Уральский федеральный университет. Кстати, коллеги из Детройта во время съезда планируют посетить Екатеринбург и Челябинск, чтобы увидеть наши находки", - добавил ученый УрФУ.

Съезд метеоритчиков пройдет с 5 по 8 февраля.

Напомним, Национальная метеорологическая служба США зафиксировала падение небольшого метеорита неподалеку от Детройта. Факт падения метеорита подтвердила и Геологическая служба США, уточнив, что он упал в восьми километрах от небольшого населенного пункта Нью-Хейвен, расположенного к северо-востоку от Детройта, и вызвал землетрясение магнитудой 2,0.

Метеорит "Челябинск" вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года и вызвал сильный взрыв в атмосфере на высоте 30–50 км и падение многочисленных фрагментов на большой территории в Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. От взрывной волны в сотнях тысяч домов Челябинска и его окрестностей были выбиты стекла.