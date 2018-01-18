52 человека погибли при пожаре в автобусе на трассе в Казахстане

В Казахстане 52 человека погибли в результате пожара в пассажирском автобусе, сообщили Накануне.RU в Комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД республики.

ЧП произошло утром 18 января в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км автодороги "Самара-Шымкент", в 10 км от поселка Калыбай. "Во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус", - сказали в МВД.

В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Их гражданство устанавливается.

Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться из автобуса, оказывается медицинская помощь. Остальные 52 человека погибли на месте.

Организована работа горячей линии психологической службы. Телефоны "горячей линии": 8 (7132) 56-29-62, 8 (7132) 56-68-85.

На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.