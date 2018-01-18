Заместитель генерального секретаря Международной федерации хоккея проинспектировал Челябинск

Заместитель генерального секретаря международной федерации хоккея на льду Ханнес Эдерер и заместитель исполнительного директора федерации хоккея России Алексей Киреев проверили Челябинск в рамках подготовки к юниорскому чемпионату мира по хоккею. Нареканий нет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Инспекция проверила ледовую арену "Трактор", челябинские отели, в которых будут проживать команды, и дворец спорта "Юность". Общая подготовка Челябинска к юниорскому чемпионату мира по хоккею не вызвала нареканий у представителей хоккейных федераций. Специалисты рекомендовали перенести медпункт в ледовой арене ближе к раздевалкам команд, для более оперативного реагирования.

Ханнес Эдерер отметил, что ледовая арена "Трактор" соответствует регламенту и оставляет "хорошее впечатление".

Сегодня инспекция работает в Магнитогорске, где осмотрит арену "Металлург" и гостиницы, в которых будут проживать команды.

Как уже сообщало Накануне.RU, игры юниорского чемпионата мира по хоккею будут проходить в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля 2018 года. Соперниками юниорской сборной России в группе "B" станут сборные Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. В группе "А" сыграют сборные США, Швеции, Канады, Швейцарии и Белоруссии.