Свердловский минстрой нашёл нового инвестора для арамильских долгостроев

На заседании координационной межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков, прошедшем 17 января, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков представил нового инвестора для незавершенных домов в Арамильском городском округе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Инвестором выступит компания "ТЭН" и приступит к работам 1 февраля.

Как пояснил Михаил Волков, региональный минстрой подготовил проект соглашения о намерении по реализации масштабного инвестиционного проекта между правительством области и ООО "Деметра", входящем в группу компаний "ТЭН". Аналогичные договоры подготовлены и для других компаний, готовых взять на себя обязательства по завершению строительства проблемного жилья.

Обсудили участники заседания и необходимые меры для возобновления строительства дома по Щербакова, 20. Обменять свои недостроенные квартиры на жилье в домах по улице Рощинская при помощи САИЖК согласились уже 76 дольщиков. Остальным придется ждать окончания процедуры банкротства прежнего застройщика ООО "Рубикон-Аэро Инвест" и поиска нового инвестора.

Напомним, что вчера в Екатеринбурге и Арамили прошла волна одиночных пикетов. Дольщик ЖК "Щербакова, 20" Алёна Петрова рассказала, что люди не удовлетворены ответом координационной межведомственной комиссии, заседание которой прошло сразу же после пикета. Ответов по достройке дома на Щербакова, 20, по ее словам, никто не дал.

"Серия пикетов будет продолжаться. Будем подавать заявку на митинг", - пояснила Петрова.

Что же касается арамильских дольщиков, то они считают, что возможность "захода" на объект нового инвестора-застройщика имеется.

"Вопрос упирается в необходимость выкупа 2\3 доли земельного участка под строительной площадкой, денег на который нет. Ждем", - пишет на своей странице в социальной сети представитель союза обманутых дольщиков, юрист Руслан Камалетдинов