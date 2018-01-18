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Рубль отпускают в свободное плавание или отправляют в шторм? Уже в текущем году может быть проведена полная либерализация валютного контроля. Минфин запустил обсуждение отмены всех действующих в РФ валютных ограничений для юридических лиц и граждан. Это сопряжено с рисками для экономики, указывают эксперты: спекулянтам станет еще легче управлять курсом нацвалюты в условиях нестабильности, кроме того фактическое упразднение валютного контроля поспособствует еще большему увеличению оттока капитала из страны.
18.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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Свердловский минстрой нашёл нового инвестора для арамильских долгостроев
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ЖК &quot;Березки&quot;, Михаил Волков (2017) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

На заседании координационной межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков, прошедшем 17 января, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков представил нового инвестора для незавершенных домов в Арамильском городском округе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Инвестором выступит компания "ТЭН" и приступит к работам 1 февраля.

Как пояснил Михаил Волков, региональный минстрой подготовил проект соглашения о намерении по реализации масштабного инвестиционного проекта между правительством области и ООО "Деметра", входящем в группу компаний "ТЭН". Аналогичные договоры подготовлены и для других компаний, готовых взять на себя обязательства по завершению строительства проблемного жилья.

Обсудили участники заседания и необходимые меры для возобновления строительства дома по Щербакова, 20. Обменять свои недостроенные квартиры на жилье в домах по улице Рощинская при помощи САИЖК согласились уже 76 дольщиков. Остальным придется ждать окончания процедуры банкротства прежнего застройщика ООО "Рубикон-Аэро Инвест" и поиска нового инвестора.

Напомним, что вчера в Екатеринбурге и Арамили прошла волна одиночных пикетов. Дольщик ЖК "Щербакова, 20" Алёна Петрова рассказала, что люди не удовлетворены ответом координационной межведомственной комиссии, заседание которой прошло сразу же после пикета. Ответов по достройке дома на Щербакова, 20, по ее словам, никто не дал.

"Серия пикетов будет продолжаться. Будем подавать заявку на митинг", - пояснила Петрова.

Что же касается арамильских дольщиков, то они считают, что возможность "захода" на объект нового инвестора-застройщика имеется.

"Вопрос упирается в необходимость выкупа 2\3 доли земельного участка под строительной площадкой, денег на который нет. Ждем", - пишет на своей странице в социальной сети представитель союза обманутых дольщиков, юрист Руслан Камалетдинов

Другие новости по темам: минстрой, Михаил Волков, Арамиль, Бахчиванджи, Шербакова, 20
18.01.2018 10:38 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:38 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.01.2018 16:25 Мск
"Ответом недовольны": на Среднем Урале снова протестуют дольщики

Ранее 14.04.2017 20:55 Мск
В Екатеринбурге обманутые дольщики ЖК "Щербакова, 20" выйдут на пикет








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Свердловский минстрой нашёл нового инвестора для арамильских долгостроев
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