В Подмосковье пьяный водитель протаранил 12 машин

Пьяный водитель легковой машины протаранил 12 автомобилей в подмосковном Видном, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

ДТП произошло на проспекте Зеленые аллеи. Водителя доставили в отдел полиции и составили на него протокол по статье 12.8 КОАП РФ (вождение в состоянии опьянения), передает ТАСС.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства аварии.

Видео с места происшествия разместил телеканал РЕН-ТВ. ДТП произошло во дворах, пострадавшие авто были припаркованы.