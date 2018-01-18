Следствие требует арестовать подозреваемого в доведении до самоубийства погибшего в Прикамье солдата из Магнитогорска

В рамках дела о доведении до самоубийства срочника из Магнитогорска, погибшего в пермской части, следствие просит арестовать подозреваемого. Против него же ранее возбуждено дело о насилии над тогда еще живым сослуживцем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного военного следственного управления СКР.

16 января следователи военной прокуратуры по Пермскому гарнизону рассказали о том, что подозреваемому и его сослуживцу вменяют два случая неуставных взаимоотношений. Согласно данным проверки, в декабре 2017 г. подозреваемый и другой срочник применял насилие к тогда еще живому южноуральцу. В тот же день возбуждено уголовное дело.

Поскольку второй фигурант дела лечится в стационаре, мера пресечения в отношении него не избрана. Дела объединены. Предварительное следствие продолжается.

Напомним, тело солдата нашли 5 января в казарме батальона аэродромно-технического обеспечения части в изготовленной из ремня петле. Как ранее сообщало Накануне.RU, в Центральном военном округе опровергли информацию о возможном избиении погибшего срочника. Губернатор Южного Урала Борис Дубровский распорядился помочь семье погибшего. Пермяки провели пикет, требуя честного расследования дела. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков назвал мероприятие пиаром местных жителей.