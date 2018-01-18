Стали известны имена курганских номинантов премии "Итоги года Урала и Сибири"

В Курганской области назвали номинантов премии "Итоги года Урала и Сибири".

Как отметил исполнительный директор РИА "ФедералПресс" Олег Орлов, лауреаты премии выявляются в ходе трехэтапного социологического исследования.

"Экспертный совет сначала определяет лонг-лист премии, затем шорт-лист. На финальном этапе победителей с помощью голосования утверждает президиум премии, в который входят представители федеральной исполнительной и законодательной власти, политологи, известные представители НКО", - отметил Орлов.

Награды вручают лидерам общественного сектора, представителям политического истеблишмента и крупнейших компаний-налогоплательщиков УрФО по двум десяткам номинаций в сфере политики и экономики, а также в специальных номинациях.

В политике это "Дебют года", "Идеолог", "Оратор", "Парламентарий", "Лоббист" и "Оппозиционер года". Экономика представлена номинациями "Менеджерский дебют", "Сделка года", "Стартап", "Альянс", "Социальный проект" и другими.

В шорт-лист по Курганской области вошли в номинации "Дебют года" - сити-менеджер Кургана Андрей Потапов, "Лоббист года" - депутат Курганской областной думы Владимир Казаков, "Парламентарий года" - сенатор от Зауралья Елена Перминова, "PR-кампания года" - приоритетный проект "Единой России" "Комфортная городская среда" на территории региона, "Дипломатом года" эксперты назвали прокурора Курганской области Игоря Ткачева и руководителя аппарата правительства Курганской области Вадима Шумкова.

В разделе экономики эксперты отметили в номинации "Инвестпроект года" проект ООО "Велфарм" по запуску производства лекарственных препаратов, АК "Корвет" и его генерального директора Анатолия Чернова за реализацию инвестиционного проекта по созданию нового производства в Верхнем Уфалее в Челябинской области, в номинации "Стартап года" - предприятие "Сенсор" и российский научный центр имени академика Илизарова за проект по новому направлению в травматологии и ортопедии - остеоинтеграции и сервис заказа такси "Максим" - за выход на рынки Европы и Азии.

Церемония вручения премии уже в одиннадцатый раз пройдет 26 января в Тюмени в Мраморном зале ДК "Нефтяник".