Роспотребнадзор открывает "горячую линию" по гостиничному сервису во время ЧМ-2018

С 22 января Роспотребнадзор открывает всероссийскую "горячую линию", посвященную гостиничному сервису во время чемпионата мира по футболу-2018.

Напомним, Правительство РФ установило предельную стоимость гостиничного обслуживания в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, в которых будут проводиться матчи мундиаля. Это правило действует в период, который начинается за месяц до даты первой игры турнира и заканчивается через месяц после даты проведения финала.

"В период с 14 мая по 15 августа 2018 года фактическая стоимость проживания в гостиницах или иных средствах размещения в зависимости от присвоенной категории не может превышать ту предельную стоимость, которая установлена Правительством РФ. Завышение регулируемых государством цен является административным правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Завышаться цены не могут и при бронировании. Как сообщили Накануне.RU в федеральном надзорном ведомстве, "горячая линия" по данному вопросу будет работать вплоть до окончания проведения ЧМ-2018. Информация о телефонах "горячих линий" размещена на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора в регионах и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии".

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.