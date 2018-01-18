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Рубль отпускают в свободное плавание или отправляют в шторм? Уже в текущем году может быть проведена полная либерализация валютного контроля. Минфин запустил обсуждение отмены всех действующих в РФ валютных ограничений для юридических лиц и граждан. Это сопряжено с рисками для экономики, указывают эксперты: спекулянтам станет еще легче управлять курсом нацвалюты в условиях нестабильности, кроме того фактическое упразднение валютного контроля поспособствует еще большему увеличению оттока капитала из страны.
18.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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Власти ЯНАО: перебои в работе зимников не приведут к проблемам с топливом и росту цен на продукты
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Скопление фур на автозимнике Салехард - Надым (2016) | Фото: vesti-yamal.ru

Погодные условия на Ямале по-прежнему мешают нормальной работе зимников. Однако, как заявляют власти округа, жизнеобеспечение ямальских поселков не зависит от работы автозимников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.
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По состоянию на 9.00 18 января в регионе работает только один зимник - "Салехард-Надым". Он был открыт 13 января, и через два дня прекратил работу из-за слишком теплой погоды. Вновь открыт зимник был вечером 17 января. Ездить по зимней автодороге может транспорт массой до 3,5 тонн. Специалисты оценивают состояние зимника как удовлетворительное.

Зимник "Уренгой – Красноселькуп" остается закрытым по погодным условиям. Сейчас на сезонной трассе работают четыре единицы техники, которые расчищают полотно зимника от снежных заносов. Сегодня должен начать работу зимняя автодорога "Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги". Ведет работу комиссия, которая оценивает соответствие зимника нормативам. На зимней автодороге "Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале" ведется подготовка к открытию проезда транспорта. Идет расчистка полотна зимника. Выезд комиссии по приему зимника в эксплуатацию запланирован на 23 января.

Между тем, в соцсетях появились слухи о возможном повышении цен на продукты питания в связи с перебоями в работе ямальских автозимников. В департаменте агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО заявили, что мониторинг цен социально значимых продовольственных товаров в муниципалитетах округа ведется в еженедельном режиме. В потребительской корзине – 27 наименований продуктов первой необходимости, за стоимостью которых ведется наблюдение. На эти продукты устанавливаются предельно допустимые торговые надбавки, повышать которые магазины не имеют права. По информации департамента, жалоб на необоснованно завышенные цены не поступало. Также по информации окружных властей, все отдаленные населенные пункты Ямала в полном объеме обеспечены топливными ресурсами. Поэтому наступающие крещенские морозы не повлияют на обеспечение теплом и светом жилых домов, социальных и промышленных объектов.

Другие новости по темам: зимник, автодорога, автомобили, продукты, зимняя автодорога
18.01.2018 09:59 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
11:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.01.2018 09:30 Мск
Зимник "Салехард-Надым" закрыли через два дня после открытия








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Власти ЯНАО: перебои в работе зимников не приведут к проблемам с топливом и росту цен на продукты
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