Власти ЯНАО: перебои в работе зимников не приведут к проблемам с топливом и росту цен на продукты

Погодные условия на Ямале по-прежнему мешают нормальной работе зимников. Однако, как заявляют власти округа, жизнеобеспечение ямальских поселков не зависит от работы автозимников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

По состоянию на 9.00 18 января в регионе работает только один зимник - "Салехард-Надым". Он был открыт 13 января, и через два дня прекратил работу из-за слишком теплой погоды. Вновь открыт зимник был вечером 17 января. Ездить по зимней автодороге может транспорт массой до 3,5 тонн. Специалисты оценивают состояние зимника как удовлетворительное.

Зимник "Уренгой – Красноселькуп" остается закрытым по погодным условиям. Сейчас на сезонной трассе работают четыре единицы техники, которые расчищают полотно зимника от снежных заносов. Сегодня должен начать работу зимняя автодорога "Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги". Ведет работу комиссия, которая оценивает соответствие зимника нормативам. На зимней автодороге "Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале" ведется подготовка к открытию проезда транспорта. Идет расчистка полотна зимника. Выезд комиссии по приему зимника в эксплуатацию запланирован на 23 января.

Между тем, в соцсетях появились слухи о возможном повышении цен на продукты питания в связи с перебоями в работе ямальских автозимников. В департаменте агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО заявили, что мониторинг цен социально значимых продовольственных товаров в муниципалитетах округа ведется в еженедельном режиме. В потребительской корзине – 27 наименований продуктов первой необходимости, за стоимостью которых ведется наблюдение. На эти продукты устанавливаются предельно допустимые торговые надбавки, повышать которые магазины не имеют права. По информации департамента, жалоб на необоснованно завышенные цены не поступало. Также по информации окружных властей, все отдаленные населенные пункты Ямала в полном объеме обеспечены топливными ресурсами. Поэтому наступающие крещенские морозы не повлияют на обеспечение теплом и светом жилых домов, социальных и промышленных объектов.