Рецидивист из Казахстана с пистолетом незаконно пересек в Зауралье государственную границу

В Половинском районе Зауралья пограничники ФСБ задержали жителя Казахстана, который незаконно пересек государственную границу.

Инцидент произошел 16 января - при себе у мужчины были несколько сим-карт, лекарства и газовый пистолет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Помощь в задержании нарушителя оказал член добровольной народной дружины, житель Половинного Александр Дедов.

Нарушитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности на территории Казахстана за совершение тяжких преступлений, такие как кража, разбой, незаконный оборот наркотических средств. 20 декабря 2017 года он освободился из мест лишения свободы и решил навестить своего знакомого, который живет в Тюмени.

"В связи с тем, что выезд из Казахстана иностранцу был не разрешен, он предпринял попытку проникнуть на территорию России в обход пункта пропуска. В настоящее время нарушитель задержан для выяснения всех обстоятельств правонарушения", - добавили в ведомстве.