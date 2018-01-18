Жители Челябинска жалуются на смог и запах гари

Жители Челябинска жалуются на затрудненное дыхание, стойкий химический запах и наличие запаха гари в воздухе. В областную экологическую приемную поступило 40 обращений, сообщил Накануне.RU директор БЭФ "Моя планета", член экологического совета при губернаторе Виталий Безруков.

"Жители поселка Октябрьский, Ленинского и Советского районов города ощущают стойкий запах гари в воздухе и говорят о затрудненном дыхании, першении в горле. С северо-западного, Металлургического, Курчатовского, Тракторозаводского районов Челябинска от людей приходят сообщения о резком химическом запахе от промышленных предприятий. Напомню, что был преобладающий южный и юго-восточный ветер и мы предполагаем, что один из основных источников загрязнения атмосферного воздуха является Коркинский угольный разрез, также в ряде жилых районов города негативное влияние оказывают промышленные предприятия. По городу и районам организованы экологические рейды. Мы выезжаем по отметкам жителей, которые присылаются нам ежечасно", - подчеркнул он.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности в Челябинске сохраняются до 19 часов 18 января.