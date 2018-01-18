Руководителей предприятия бывшего Спецстроя России подозревают в злоупотреблении полномочиями на 400 млн рублей

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении руководителей одного из предприятий бывшего Спецстроя России. Им вменяется злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщили Накануне.RU в Московской городской военной прокуратуре, в ходе проверки реализации госконтрактов на ремонт объектов Министерства обороны РФ было установлено, что еще осенью 2015 года руководством ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" переведено 400 млн руб. ООО "ФНК Инжиниринг" на выполнение строительно-монтажных работ на одном из военных полигонов без документов, обосновывающих авансовый платеж.

"Организация к выполнению работ не приступила. В настоящее время Арбитражным судом Москвы решается вопрос о признании ее банкротом", - отметили в надзорном ведомстве.

Сейчас в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Проводится расследование.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года в Москве и Ставропольском крае были возбуждены уголовные дела в отношении одного из субподрядчиков строительства космодрома "Восточный". Его подозревают в растрате и использовании поддельных документов.