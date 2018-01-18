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Рубль отпускают в свободное плавание или отправляют в шторм? Уже в текущем году может быть проведена полная либерализация валютного контроля. Минфин запустил обсуждение отмены всех действующих в РФ валютных ограничений для юридических лиц и граждан. Это сопряжено с рисками для экономики, указывают эксперты: спекулянтам станет еще легче управлять курсом нацвалюты в условиях нестабильности, кроме того фактическое упразднение валютного контроля поспособствует еще большему увеличению оттока капитала из страны.
18.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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Руководителей предприятия бывшего Спецстроя России подозревают в злоупотреблении полномочиями на 400 млн рублей
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уголовное дело (2016) | Фото: yaostrov.ru

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении руководителей одного из предприятий бывшего Спецстроя России. Им вменяется злоупотребление должностными полномочиями.
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Как сообщили Накануне.RU в Московской городской военной прокуратуре, в ходе проверки реализации госконтрактов на ремонт объектов Министерства обороны РФ было установлено, что еще осенью 2015 года руководством ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" переведено 400 млн руб. ООО "ФНК Инжиниринг" на выполнение строительно-монтажных работ на одном из военных полигонов без документов, обосновывающих авансовый платеж.

"Организация к выполнению работ не приступила. В настоящее время Арбитражным судом Москвы решается вопрос о признании ее банкротом", - отметили в надзорном ведомстве.

Сейчас в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Проводится расследование.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года в Москве и Ставропольском крае были возбуждены уголовные дела в отношении одного из субподрядчиков строительства космодрома "Восточный". Его подозревают в растрате и использовании поддельных документов.

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18.01.2018 09:19 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:19 Екб


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Руководителей предприятия бывшего Спецстроя России подозревают в злоупотреблении полномочиями на 400 млн рублей
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