Информатор WADA Родченков обвинил британских спортсменов в манипуляциях с допингом

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, являющийся информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), подозревает ряд британских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Об этом заявил Брайан Фогель, режиссер фильма о запрещенных веществах в спорте "Икар", главным героем которого стал Родченков, передает ТАСС.

По словам Фогеля, он передал имена атлетов, которых назвал Родченков, в WADA и МОК.

Также Родченков раскритиковал систему тестирования на Олимпиаде-2012, которая прошла в Лондоне. "По его мнению, тестирование на Олимпиаде в Лондоне было худшим, которое он когда-либо видел на Играх, - цитирует BBC Фогеля. - Думаю, справедливо считать, что в допинговом скандале замешаны не только россияне".

Как сообщало Накануне.RU, недавно президент России Владимир Путин заявил, что Родченков работал под контролем американских спецслужб.