Евгений Куйвашев поручил повысить безопасность детей в Свердловской области после трагедии в пермской школе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства поручил министру общественной безопасности Свердловской области и всем профильным членам правительства оперативно подготовить предложения по вопросу безопасности детей и представить на рассмотрение, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Хочу обратить ваше внимание на еще одну очень важную задачу, связанную с благополучием детей, социальным здоровьем общества. Это вопрос комплексной безопасности детей. Где бы они ни находились – в семье, в школе, в досуговом центре, на улице, в транспорте – везде, в любой ситуации безопасность детей является для нас задачей номер один. Недавние трагические события в Перми еще раз показали необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности детей", – сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор также призвал членов кабинета министров к активной работе по развитию социальной инфраструктуры семьи и детства, совершенствованию медицинской помощи, систем образования, детского отдыха и туризма.

Напомним, жертвами нападения двух подростков с ножами стали 15 человек - педагог и ученики пермской школы №127. Инцидент произошел 15 января. В больнице детей уже навестила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Один из детей будет направлен на лечение в Москву. Пермь в связи с трагедией посетила министр образования РФ Ольга Васильева. Подросткам предъявлено обвинение, они арестованы на два месяца. После того, как их состояние улучшится, оба будут переведены в СИЗО.