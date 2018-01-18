Отечественные лекарства на российском рынке вытесняют импортные

Доля жизненно важных лекарств отечественного производства на российском рынке по итогам 2017 г. достигла 84%.

Как сообщил "Известиям" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, это максимум за всю историю измерений, проводимых в течение шести лет: в 2012 г. в перечне было только 63,5% лекарств, производимых в России как отечественными, так и зарубежными компаниями.

В 2018 г. рост должен продолжиться и составить до 90% - таково требование указа президента "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения". По мнению экспертов, это позволит добиться дальнейшего снижения цен на жизненно важные лекарства.

Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев рассказал, что увеличения доли удалось достигнуть в том числе за счет локализации зарубежными компаниями производства лекарств в России.

"Это выгодно для государства. Потому что, во-первых, это новый опыт, новые технологии и рабочие места. Во-вторых, рост конкуренции, а, следовательно, снижение цен в аптеках. Такие препараты дешевле для конечного потребителя и потому, что нет затрат на логистику конкретной упаковки. Что касается качества, то препараты отечественного производства не уступают импортным. Все, что попало в легальную сеть продаж, прошло проверку и сертификацию Минздрава и отслеживается Росздравнадзором", - пояснил Дмитриев.

Отметим, что в прошлом году жизненно важные лекарства подешевели впервые с 2013 г.