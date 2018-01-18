Американские эксперты оценили ядерный арсенал КНДР

Американские эксперты подсчитали возможный ядерный арсенал Северной Кореи, сообщает журнал Bulletin of Atomic Scientists.

По данным, полученным из открытых источников, Пхеньян может обладать 20 готовыми к применению ядерными зарядами. При этом у КНДР достаточно ресурсов, чтобы изготовить еще до 60 боеголовок.

"Даже если ядерный арсенал Пхеньяна еще не введен в полной мере, это остается лишь вопросом времени", - считают авторы работы.

1 января в новогоднем обращении к жителям КНДР лидер страны Ким Чен Ын заявил о том, что "ядерная кнопка" находится у него на столе. При этом северокорейский лидер подчеркнул, что "это не угроза, а реальность". Ким Чен Ын также заявил, что "отныне США не смогут начать против нас войну".