Администрацию Копейска и УК уличили в заключении антиконкурентного соглашения. Суд решение УФАС поддержал

Управление по имуществу и земельным отношениям Администрации Копейска и ООО "Жилищная управляющая компания" заключили антиконкурентное соглашение. Правомерность решение УФАС подтвердил Арбитражный суд Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В суд обратилась управляющая компания, которая просила отменить решение и предписание антимонопольной службы.

В октябре 2016 года управление по имуществу и земельным отношениям заключило с УК договор на управление находящимися в муниципальной собственности многоквартирными домами. Однако в УФАС не было представлено документов, подтверждающих выбор управляющей компании на основании решений общего собрания собственников помещений в МКД. Конкурсов по отбору УК также не проводилось.

В 2017 году компания получила функции по управлению 1 тыс. 400 многоквартирных домов.

УФАС обязало ведомство расторгнуть договор и провести открытые конкурсы. Управляющая компания была оштрафована на 599 тыс. руб.