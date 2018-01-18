На Среднем Урале главврач городской больницы выписал своей жене премии на 969 тыс.рублей

Бывшему главному врачу ГБУЗ СО "Верх-Нейвинская городская поликлиника" грозит до шести лет лишения свободы за растрату. Невьянская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Он обвиняется в совершении преступлений по статьям "использование должностным лицом своих служебных обязанностей вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организации" и "растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в период с января 2012 года по октябрь 2015 года главврач использовал своё должностное положение, издавал заведомо незаконные приказы о выплате премий к окладу своей жене, которая являлась врачом-инфекционистом. Ущерб больнице был причинен на 969 тыс.руб.

В декабре 2012 года поликлиника приобрела оборудования для стоматологической установки на сумму 98 тыс.руб., а после главврач незаконно безвозмездно передал компрессор в собственность своему отцу. Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В адрес регионального Министерства здравоохранения внесено представление с требованием принять меры для устранения причин и условий, способствовавших данным преступлениям", - пояснили в СУ СК РФ по Свердловской области.