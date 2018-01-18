Сборная России по мини-футболу начала подготовку к чемпионату Европы-2018

Сборная России по мини-футболу начала подготовку к чемпионату Европы. Всего в турнире примут участие 12 команд.

Напомним, Евро-2018 пройдет с 30 января по 10 февраля в Словении. На групповом этапе подопечные Сергея Скоровича сыграют с Польшей (30 января) и Казахстаном (3 февраля). В 1/4 финала выйдут обладатели первых двух мест каждой группы.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, 17 января в Новогорске команда начала подготовку к финальной части. На сбор были вызваны 18 игроков, а в итоговую заявку на чемпионат Европы-2018 войдут 14 футболистов. Состав команды будет оглашен на специальной пресс-конференции 26 января, а уже на следующий день россияне отправятся в Словению.

Состав сборной России на сбор в Новогорске

Вратари: Георгий Замтарадзе (КПРФ Москва), Дмитрий Путилов (Синара Екатеринбург), Сергей Слемзин (Газпром-Югра Югорск).

Полевые игроки: Сергей Абрамов (Синара Екатеринбург), Сергей Абрамович, Иван Милованов (оба - Тюмень), Янар Асадов, Артем Ниязов (оба - КПРФ Москва), Андрей Афанасьев, Данил Давыдов, Катата, Дмитрий Лысков, Ромуло, Иван Чишкала, Владислав Шаяхметов (все - Газпром-Югра Югорск), Эдер Лима (Магнус футзал Бразилия), Робиньо (Бенфика Португалия), Эскердинья (Барселона Испания).

Добавим, сборная России, чемпион Европы 1999 года, выступала в финалах трех последних Евро, завоевывая серебряные награды. В октябре 2016 года команда впервые в истории вышла в финал чемпионата мира, что позволило ей возглавить официальный рейтинг УЕФА.