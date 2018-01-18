Вступил в силу приговор пермяку за кражу из банкоматов 42 миллионов

Пермский краевой суд оставил в силе приговор жителю Соликамска за кражу из банкоматов 42 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Городской суд Соликамска наказал пермяка восемью годами колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. руб. Кроме того, он должен будет вернуть украденные 39 млн руб. Решение оставила в силе судебная коллегия по уголовным делам краевого суда.

Напомним, осужденный возглавлял банду, которая с лета 2012 по июль 2016 г. в четырех соседних регионах – Удмуртии, Свердловской и Челябинской областях, а также Пермском крае – взламывала банкоматы и воровала из них деньги. Всего из 30 хранилищ они вынесли 42 млн руб.

Так выглядели хранилища денег после налетов пермяков