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Рубль отпускают в свободное плавание или отправляют в шторм? Уже в текущем году может быть проведена полная либерализация валютного контроля. Минфин запустил обсуждение отмены всех действующих в РФ валютных ограничений для юридических лиц и граждан. Это сопряжено с рисками для экономики, указывают эксперты: спекулянтам станет еще легче управлять курсом нацвалюты в условиях нестабильности, кроме того фактическое упразднение валютного контроля поспособствует еще большему увеличению оттока капитала из страны.
18.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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Вступил в силу приговор пермяку за кражу из банкоматов 42 миллионов
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Кража из банкоматов пермский край срок (2017) | Фото: 59.мвд.рф

Пермский краевой суд оставил в силе приговор жителю Соликамска за кражу из банкоматов 42 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
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Городской суд Соликамска наказал пермяка восемью годами колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. руб. Кроме того, он должен будет вернуть украденные 39 млн руб. Решение оставила в силе судебная коллегия по уголовным делам краевого суда.

Напомним, осужденный возглавлял банду, которая с лета 2012 по июль 2016 г. в четырех соседних регионах – Удмуртии, Свердловской и Челябинской областях, а также Пермском крае – взламывала банкоматы и воровала из них деньги. Всего из 30 хранилищ они вынесли 42 млн руб.

Кража из банкоматов пермский край срок(2017)|Фото: 59.мвд.рф

Кража из банкоматов пермский край срок(2017)|Фото: 59.мвд.рф

Так выглядели хранилища денег после налетов пермяков

Другие новости по темам: банкомат, кража, деньги, уголовное дело, банда
18.01.2018 08:45 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
10:45 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.11.2017 15:39 Мск
Пермяк получил восемь лет за кражу в составе банды из 30 банкоматов 44 миллионов

Ранее 17.11.2017 14:21 Мск
Пермяк получил 6,5 лет за кражу из 30 банкоматов 44 миллионов








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Вступил в силу приговор пермяку за кражу из банкоматов 42 миллионов
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