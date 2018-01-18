Митрополит Кирилл предложил назвать улицы в Екатеринбурге в честь Росселя и Чернецкого. Оба политика живы и здоровы

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил назвать улицы в Екатеринбурге в честь свердловских сенаторов, экс-губернатора Эдуарда Росселя и бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Такую идею он озвучил в интервью "Областной газете", комментируя инициативы по переименованию улиц, передает корреспондент Накануне.RU

"Придёт время и люди восстановят справедливость. Революционеры тоже разные были. Тот же Василий Иванович Чапаев - народный герой. А какое отношение к нам имеют Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти, Карл Либкнехт и Роза Люксембург? У нас есть два человека, именами которых уже сейчас можно назвать улицы Екатеринбурга: Россель и Чернецкий. Они коренным образом изменили жизнь города. Благодаря их огромной внутренней энергии и силе мы сегодня имеем тот Екатеринбург, который рванул вперёд и которым мы гордимся. Есть и другие замечательные люди, наши герои войны и труда. Вот на кого надо равняться", - сказал митрополит Кирилл.

Напомним, накануне сразу 13 общественных организаций выступили с открытым обращением к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой ввести мораторий на переименование улиц, городов и региона "хотя бы на время дожития ветеранов". Также авторы обращения попросили остановить "десоветизацию".

Ранее идею введения моратория на переименования улиц озвучивали свердловские коммунисты.

Сам губернатор на итоговой пресс-конференции прокомментировал свое отношение к переименованию объектов.

"В любом случае, переименовывать улицы или нет, должны решать жители, которые проживают на этих улицах. Должны быть проведены соответствующие процедуры. Я подчеркиваю, это не должно быть административно сверху. Если такая инициатива есть, она должна быть рассмотрена", - сказал он.

"Что касается меня лично, я за то, чтобы справедливость по отношению к историческим личностям и событиям была, и все точки над "i" были расставлены", - добавил глава региона.

Зашла на пресс-конференции речь и о десоветизации. В частности, главу региона спросили о возможности демонтажа памятника Владимиру Ленину в Екатеринбурге и избавления от символов большевизма. Отвечая на вопрос глава региона вновь подчеркнул, что решение должны принимать люди. При этом, он пояснил, что это его мнение "как губернатора", но если говорить "как человек", то "если я утром проснусь и памятника Ленину не будет - я не расстроюсь".