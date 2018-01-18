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Рубль отпускают в свободное плавание или отправляют в шторм? Уже в текущем году может быть проведена полная либерализация валютного контроля. Минфин запустил обсуждение отмены всех действующих в РФ валютных ограничений для юридических лиц и граждан. Это сопряжено с рисками для экономики, указывают эксперты: спекулянтам станет еще легче управлять курсом нацвалюты в условиях нестабильности, кроме того фактическое упразднение валютного контроля поспособствует еще большему увеличению оттока капитала из страны.
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экономика  |  добавить комментарий
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
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от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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Митрополит Кирилл предложил назвать улицы в Екатеринбурге в честь Росселя и Чернецкого. Оба политика живы и здоровы
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освящение, матрона, церковь (2018) | Фото:Matrony.ru

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил назвать улицы в Екатеринбурге в честь свердловских сенаторов, экс-губернатора Эдуарда Росселя и бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Такую идею он озвучил в интервью "Областной газете", комментируя инициативы по переименованию улиц, передает корреспондент Накануне.RU

"Придёт время и люди восстановят справедливость. Революционеры тоже разные были. Тот же Василий Иванович Чапаев - народный герой. А какое отношение к нам имеют Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти, Карл Либкнехт и Роза Люксембург? У нас есть два человека, именами которых уже сейчас можно назвать улицы Екатеринбурга: Россель и Чернецкий. Они коренным образом изменили жизнь города. Благодаря их огромной внутренней энергии и силе мы сегодня имеем тот Екатеринбург, который рванул вперёд и которым мы гордимся. Есть и другие замечательные люди, наши герои войны и труда. Вот на кого надо равняться", - сказал митрополит Кирилл.

Борис Ельцин, Эдуард Россель(2017)|Фото: архив Анатолия Семехина

Напомним, накануне сразу 13 общественных организаций выступили с открытым обращением к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой ввести мораторий на переименование улиц, городов и региона "хотя бы на время дожития ветеранов". Также авторы обращения попросили остановить "десоветизацию".

градсовет, конкурс, разработка концепции набережной Верх-Исетского пруда, Аркадий Чернецкий(2017)|Фото: Накануне.RU

Ранее идею введения моратория на переименования улиц озвучивали свердловские коммунисты.

Сам губернатор на итоговой пресс-конференции прокомментировал свое отношение к переименованию объектов.

"В любом случае, переименовывать улицы или нет, должны решать жители, которые проживают на этих улицах. Должны быть проведены соответствующие процедуры. Я подчеркиваю, это не должно быть административно сверху. Если такая инициатива есть, она должна быть рассмотрена", - сказал он.

"Что касается меня лично, я за то, чтобы справедливость по отношению к историческим личностям и событиям была, и все точки над "i" были расставлены", - добавил глава региона.

Зашла на пресс-конференции речь и о десоветизации. В частности, главу региона спросили о возможности демонтажа памятника Владимиру Ленину в Екатеринбурге и избавления от символов большевизма. Отвечая на вопрос глава региона вновь подчеркнул, что решение должны принимать люди. При этом, он пояснил, что это его мнение "как губернатора", но если говорить "как человек", то "если я утром проснусь и памятника Ленину не будет - я не расстроюсь".

Другие новости по темам: Митрополит Кирилл, улицы, название, Эдуард Россель, Аркадий Чернецкий
18.01.2018 08:38 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:38 Екб


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Митрополит Кирилл предложил назвать улицы в Екатеринбурге в честь Росселя и Чернецкого. Оба политика живы и здоровы
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