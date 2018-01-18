Сергей Носов: каким будет театр кукол после реконструкции, решат тагильчане

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание по вопросу реконструкции театра кукол. Мэр обсудил с руководителями профильных управлений администрации города очередность и объем предстоящих работ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета.

На совещании директор учреждения Татьяна Ткачева рассказала о планах масштабной реконструкции театра, которые предусматривают, помимо ремонта зрительного зала, обновление сценического, светового и звукового оборудования, значительное увеличение площади здания. "Планируется пристроить новые помещения, что позволит расширить бутафорские, швейные цеха, слесарные мастерские, а также гримерные для артистов", - отметила она.

На данном этапе формируется техническое задание предстоящей реконструкции. Готовится проект внутреннего и внешнего оформления. Всех жителей Нижнего Тагила также приглашают присоединиться к обсуждению вопроса о том, как должен преобразится театр после ремонта. Высказать свое мнение можно на официальном сайте города.

"Мы приступили к реализации очередного крупного проекта развития города. И хотели бы услышать предложения тагильчан по этому вопросу. Разные мнения и ваш опыт могут быть очень полезны при разработке внешнего облика здания, - отметил Носов. – Считаю, что совместная работа над проектом реконструкции станет замечательным подарком тагильчан к 75-летию театра кукол в 2019 году".